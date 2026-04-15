Polícia Civil prende na Sabiaguaba suspeito de chefiar grupo criminoso do RN

Um homem de 25 anos, apontado como chefe de um grupo criminoso com atuação em Natal, foi preso na tarde desta quarta-feira (15), no bairro Sabiaguaba, em Fortaleza. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Draco, em conjunto com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, que investiga crimes ocorridos em 2025 na capital potiguar.





De acordo com as investigações, o suspeito tem envolvimento em homicídios, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e extorsão, além de atuar na coordenação de ações criminosas e disputas territoriais entre facções. Ele também é apontado pelo uso de armamento de grosso calibre.





A prisão faz parte da Operação Nacional da Renorcrim, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que visa intensificar o combate às organizações criminosas no país. Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o suspeito foi levado a uma unidade policial e colocado à disposição da Justiça.





Via portal Cn7