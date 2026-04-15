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quarta-feira, 15 de abril de 2026

Polícia Civil prende na Sabiaguaba suspeito de chefiar grupo criminoso do RN

quarta-feira, abril 15, 2026  Nenhum comentário

Um homem de 25 anos, apontado como chefe de um grupo criminoso com atuação em Natal, foi preso na tarde desta quarta-feira (15), no bairro Sabiaguaba, em Fortaleza. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Draco, em conjunto com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, que investiga crimes ocorridos em 2025 na capital potiguar.

De acordo com as investigações, o suspeito tem envolvimento em homicídios, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e extorsão, além de atuar na coordenação de ações criminosas e disputas territoriais entre facções. Ele também é apontado pelo uso de armamento de grosso calibre.

A prisão faz parte da Operação Nacional da Renorcrim, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que visa intensificar o combate às organizações criminosas no país. Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o suspeito foi levado a uma unidade policial e colocado à disposição da Justiça.

Via portal Cn7

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