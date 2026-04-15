Alexandre Ramagem é liberado nos EUA e já está em casa

Ex-deputado federal havia sido detido por autoridades da imigração nos EUA, mas já foi solto.

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi solto, nesta quarta-feira (15), e já está em casa, nos Estados Unidos. Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo Bolsonaro, Ramagem havia sido detido pelos agentes do ICE, órgão de imigração e alfândega do governo americano, em Orlando (Flórida), na segunda-feira (13), por questões migratórias.





O ex-deputado está nos EUA desde setembro de 2025, após a conclusão do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), no qual foi condenado por suposta tentativa de “golpe de Estado”. Ramagem pediu asilo político nos EUA, entretanto seu processo ainda não foi concluído. Ele havia sido levado a um centro de detenção de Orange County, onde estava em uma cela separada.





“Alexandre Ramagem está livre. Obrigado a todos que oraram. Obrigado, presidente Donald Trump e a todos da administração”, escreveu no X o jornalista Paulo Figueiredo, que acompanhou o caso nos EUA, onde também é sócio de uma consultoria migratória que presta serviços para o ex-deputado.





“Ramagem não precisou pagar fiança. Com boa vontade, foi verificado que a situação imigratória dele é absolutamente regular, como dito originalmente”, explicou Figueiredo, que também informou que o ex-diretor da Abin não vai responder a qualquer processo criminal.



