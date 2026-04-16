Haddad é o nome mais rejeitado ao governo de SP

Petista aparece com mais de 40% de rejeição.

Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta quinta-feira (16), mostra que o ex-ministro da Fazenda do governo Lula (PT) e ex-prefeito da capital paulista, Fernando Haddad (PT), é o nome mais rejeitado ao governo de São Paulo.





Conforme a pesquisa, o petista aparece com 42,9% de rejeição.





O governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos), é o segundo nome mais rejeitado, com 27,2% e é seguido pelo deputado federal Kim Kataguiri (Missão-SP), que tem 17,5% de rejeição.





O ex-prefeito de Santo André (SP), Paulo Serra (PSDB), também é listado e aparece com 17,3% de rejeição.





Não souberam ou não opinaram: 10,2%; disseram que poderiam em todos: 6,9%. Veja os dados na íntegra:

O levantamento ouviu 1.600 eleitores, entre os dias 11 e 14 de abril, por meio de entrevista presencial. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE sob o número SP-00378/2026.





Via Diário do Poder