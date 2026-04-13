Polícia acaba com 0rgia em motel e apreende arma, drogas e integrantes de facção em Sobral

Uma ocorrência inicialmente registrada como perturbação do sossego terminou na descoberta de um cenário ainda mais grave na manhã deste domingo (12), em Sobral, no interior do Ceará. A ação da Polícia Militar do Ceará resultou no encerramento de uma orgia que acontecia dentro de um motel, além da apreensão de arma de fogo, drogas e na condução de vários suspeitos com ligação a facção criminosa.





De acordo com a PM, por volta das 7h, equipes foram acionadas após denúncias de som automotivo do tipo “paredão” em alto volume no interior do estabelecimento. Ao chegarem ao local, os policiais flagraram diversas pessoas reunidas em meio a uma festa de cunho sexual.





Durante a abordagem, os agentes constataram a presença de menores de idade consumindo bebidas alcoólicas. A situação se agravou quando dois homens tentaram se isolar em um dos quartos ao perceberem a chegada das equipes. Eles foram rapidamente abordados e, após buscas, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, cinco munições intactas e dez papelotes de maconha.





Segundo a polícia, a droga estava sob posse de uma mulher maior de idade que também participava da festa. Ao todo, oito homens foram conduzidos à delegacia. Desses, quatro já possuem antecedentes criminais por homicídio, tráfico de drogas e roubo qualificado.





Ainda conforme as investigações iniciais, todos os envolvidos têm ligação com a facção criminosa Comando Vermelho (CV), com atuação no bairro Sinhá Sabóia, em Sobral.





Os suspeitos foram levados à Delegacia Regional, onde permanecem à disposição da Justiça. A ação contou ainda com o apoio da Guarda Civil Municipal de Sobral, por meio da equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), que auxiliou na abordagem das mulheres presentes no local.





Via portal CN7