Tragédia na BR-222: acidente deixa dois mortos no distrito de Patos, em Sobral

Um grave acidente registrado na manhã desta segunda-feira (13) resultou na morte de duas pessoas no município de Sobral, na região Norte do Ceará.





De acordo com as informações iniciais, o sinistro ocorreu no distrito de Patos, às margens da BR-222. As vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.





O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará e a Polícia Rodoviária Federal foram acionados e realizaram os procedimentos de praxe no local da ocorrência.





As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. Equipes de resgate e autoridades competentes estiveram na área para os levantamentos necessários.





Mais informações poderão ser divulgadas a qualquer momento, conforme o avanço das investigações.