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segunda-feira, 13 de abril de 2026

Tragédia na BR-222: acidente deixa dois mortos no distrito de Patos, em Sobral

segunda-feira, abril 13, 2026  Nenhum comentário

Um grave acidente registrado na manhã desta segunda-feira (13) resultou na morte de duas pessoas no município de Sobral, na região Norte do Ceará.

De acordo com as informações iniciais, o sinistro ocorreu no distrito de Patos, às margens da BR-222. As vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará e a Polícia Rodoviária Federal foram acionados e realizaram os procedimentos de praxe no local da ocorrência.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. Equipes de resgate e autoridades competentes estiveram na área para os levantamentos necessários.

Mais informações poderão ser divulgadas a qualquer momento, conforme o avanço das investigações.

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