Operação da Polícia Civil prende 11 foragidos da Justiça em Fortaleza e Interior do Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) realizou, na manhã da última quinta-feira (9), uma operação para cumprimento de mandados de prisão contra foragidos da Justiça em diversas regiões do estado. As diligências ocorreram de forma simultânea em Fortaleza e em municípios da Região Metropolitana e do Interior, como Cascavel, Sobral, Mombaça e Acaraú.





De acordo com a Polícia Civil, os alvos capturados são investigados por crimes como participação em organização criminosa, homicídios, roubos e crimes sexuais. A ação faz parte do Programa de Cumprimento de Mandados de Prisão (Procumpri), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).





Coordenada pelo Departamento Técnico Operacional (DTO), a ofensiva contou com o apoio de diferentes unidades da PCCE, entre elas o Departamento de Inteligência (DIP), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV), o Departamento de Combate a Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), o Departamento de Recuperação de Ativos (DRA) e a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).





A operação integra uma série de ações estratégicas voltadas à localização e prisão de suspeitos com pendências judiciais, com o objetivo de reforçar a segurança e reduzir os índices de criminalidade no Ceará.





Via portal CN7