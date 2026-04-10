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sexta-feira, 10 de abril de 2026

Seis suspeitos são presos após ataque e incêndio criminoso em depósito em Meruoca; penas podem chegar a 80 anos

sexta-feira, abril 10, 2026  Nenhum comentário

Uma ação rápida da Polícia Militar e da Polícia Civil resultou na prisão de seis suspeitos envolvidos em um ataque a um depósito no município de Meruoca, na região Norte do Ceará. As capturas ocorreram em menos de 24 horas após os crimes.

De acordo com as informações iniciais, o caso teve início com uma tentativa de assalto ao estabelecimento. A ação criminosa não foi concluída após a reação do proprietário, o que teria frustrado o plano dos suspeitos.

Horas depois, o mesmo local foi alvo de um incêndio criminoso, levantando a suspeita de que o ato tenha sido uma represália pela tentativa de roubo frustrada.

Diante da gravidade da situação, equipes da Polícia Militar iniciaram diligências imediatas, com base nas informações coletadas, e conseguiram localizar e prender seis suspeitos possivelmente envolvidos nos crimes.

Os detidos foram encaminhados às autoridades competentes, onde permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer completamente o caso e identificar a participação de outros possíveis envolvidos.


Alerta para quem pretende praticar crimes relacionados às organizações criminosas

A Lei Antifacção (Lei 15.358/2026), sancionada em março de 2026, estabelece o novo marco legal de combate ao crime organizado no Brasil. Ela endurece penas (até 40 anos para líderes), facilita o bloqueio de bens, veda benefícios a integrantes de facções e cria o Banco Nacional de Dados de Organizações Criminosas para aumentar a inteligência policial.


Principais Mudanças da Lei Antifacção:

Punições Mais Rígidas: Aumento do tempo de pena para líderes e membros de facções, com regime de progressão mais rígido, exigindo cumprimento de até 85% em regime fechado.

Fim de Benefícios: Integrantes de facções criminosas perdem direito a anistia, indulto, fiança e liberdade condicional
.
Apreensão de Bens: Permite a apreensão de patrimônio (incluindo ativos digitais) ligado ao crime organizado antes da condenação definitiva, facilitando o "estrangulamento financeiro" das organizações.

Definição Legal: Considera facção criminosa grupos de três ou mais pessoas que empregam violência ou grave ameaça para controlar territórios ou intimidar a população.

Banco de Dados Nacional: Institui o Banco Nacional de Dados de Organizações Criminosas, integrando informações estaduais e federais para facilitar o monitoramento de criminosos.

Combate à Lavagem de Dinheiro: Previsão de medidas mais rigorosas para identificar e apreender o patrimônio de criminosos.

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