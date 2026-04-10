Missão cumprida: Cápsula Orion da Artemis II pousa nos EUA

A missão Artemis II encerrou, nesta sexta-feira (10), a jornada histórica de dez dias, consolidando o retorno de humanos às proximidades da Lua após mais de meio século. A cápsula Orion tocou o Oceano Pacífico a cerca de 70 quilômetros de San Diego, nos Estados Unidos. O pouso ocorreu, em segurança, exatamente no horário previsto pela agência: às 21h07 (pelo horário de Brasília).





A cápsula, com tripulação formada pelos astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e pelo canadense Jeremy Hansen, superou o recorde de distância da Terra estabelecido pela Apollo 13, validando sistemas críticos de suporte à vida e navegação para futuras explorações.





O balanço final da operação é positivo. A Nasa confirmou o sucesso dos testes térmicos e de comunicação durante a passagem pelo lado oculto do satélite. O pouso seguro, após a reentrada atmosférica de alta velocidade, abre caminho definitivo para a próxima missão, que planeja levar a primeira mulher e o próximo homem ao solo lunar, com previsão para 2028.





PROCEDIMENTO DE REENTRADA NA ATMOSFERA

Separação do Módulo de Serviço: Antes de atingir a atmosfera, a cápsula Orion se separa do módulo de serviço europeu (ESM), que fornece energia e suporte de vida durante a missão. Apenas a cápsula de tripulação retorna.





A Manobra de Salto (Skip Entry): A Orion entra na parte superior da atmosfera, usa o atrito para reduzir a velocidade e salta (como uma pedra quicando na água) para fora da atmosfera antes de realizar o mergulho final. Isso ajuda a controlar o calor e o ângulo de reentrada.





Calor Extremo e Plasma: Ao reentrar, a cerca de 40.000 km/h (Mach 32), a cápsula comprime o ar à sua frente, criando um plasma superaquecido. O escudo térmico (chamado Avcoat) atinge temperaturas próximas a 2.700°C – 2.800°C, queimando de forma controlada (ablação) para proteger o interior.





Blackout de Comunicação: Devido à camada de plasma, há um silêncio de rádio de cerca de 3 a 6 minutos, durante o qual a nave opera de forma autônoma.





Pouso de Paraquedas (Splashdown): Após reduzir a velocidade, a cápsula libera a tampa superior, desdobra paraquedas de estabilização e, finalmente, três paraquedas principais, que reduzem a velocidade para cerca de 27-32 km/h, resultando em um pouso suave (amerissagem) no Oceano Pacífico.





Via portal Pleno News