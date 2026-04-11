Carreta tomba na rotatória da Av. Perimetral, em acesso à Serra da Meruoca

No início da tarde deste sábado (11), uma carreta que transportava produtos recicláveis tombou na rotatória da Avenida Perimetral, no trecho que dá acesso à Serra da Meruoca, no município de Sobral.





De acordo com as informações preliminares, apesar do impacto do acidente, ninguém ficou ferido. O sinistro resultou apenas em danos materiais, tanto na carreta quanto na carga transportada.





A Guarda Municipal esteve no local e atuou no controle do tráfego, evitando maiores transtornos aos motoristas que trafegavam pela região. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também foi acionada e compareceu à ocorrência para prestar apoio, mas não houve necessidade de atendimento médico.





As causas do tombamento ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. O trânsito no local ficou parcialmente comprometido durante o atendimento da ocorrência.