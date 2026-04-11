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sábado, 11 de abril de 2026

Carreta tomba na rotatória da Av. Perimetral, em acesso à Serra da Meruoca

sábado, abril 11, 2026  Nenhum comentário

No início da tarde deste sábado (11), uma carreta que transportava produtos recicláveis tombou na rotatória da Avenida Perimetral, no trecho que dá acesso à Serra da Meruoca, no município de Sobral.

De acordo com as informações preliminares, apesar do impacto do acidente, ninguém ficou ferido. O sinistro resultou apenas em danos materiais, tanto na carreta quanto na carga transportada.

A Guarda Municipal esteve no local e atuou no controle do tráfego, evitando maiores transtornos aos motoristas que trafegavam pela região. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também foi acionada e compareceu à ocorrência para prestar apoio, mas não houve necessidade de atendimento médico.

As causas do tombamento ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. O trânsito no local ficou parcialmente comprometido durante o atendimento da ocorrência.

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