Veículo roubado é recuperado após perseguição e troca de tiros em Sobral

Na tarde desta semana, um veículo com registro de roubo foi recuperado pela Polícia Municipal de Sobral.





De acordo com informações repassadas pelo subinspetor Mesquita, a ocorrência teve início após o Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS) informar que um automóvel modelo Fiat Uno, de cor branca, roubado na última quarta-feira no sítio Algodões, no município de Alcântaras, estaria circulando nas proximidades do bairro Santo Antônio.





Diante da denúncia, equipes da Polícia Municipal — com o apoio das viaturas RUA-07, GAP-06 e GTAN-01 — foram imediatamente acionadas e iniciaram diligências na área.





Durante as buscas, os agentes localizaram o veículo com três suspeitos em seu interior. Ao perceberem a aproximação das equipes, os indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo, utilizando uma pistola calibre 9 mm, contra os agentes e tentaram empreender fuga.





Após perseguição, um dos suspeitos foi capturado. Ele foi apreendido e conduzido à delegacia, onde foi colocado à disposição da Justiça. Os outros dois envolvidos conseguiram fugir e seguem sendo procurados pelas autoridades.





Apesar da gravidade da ocorrência, não houve registro de agentes feridos. O veículo foi recuperado pela Polícia Municipal e deverá ser restituído ao proprietário.



