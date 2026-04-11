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sábado, 11 de abril de 2026

Veículo roubado é recuperado após perseguição e troca de tiros em Sobral

sábado, abril 11, 2026  Nenhum comentário

Na tarde desta semana, um veículo com registro de roubo foi recuperado pela Polícia Municipal de Sobral.

De acordo com informações repassadas pelo subinspetor Mesquita, a ocorrência teve início após o Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS) informar que um automóvel modelo Fiat Uno, de cor branca, roubado na última quarta-feira no sítio Algodões, no município de Alcântaras, estaria circulando nas proximidades do bairro Santo Antônio.

Diante da denúncia, equipes da Polícia Municipal — com o apoio das viaturas RUA-07, GAP-06 e GTAN-01 — foram imediatamente acionadas e iniciaram diligências na área.

Durante as buscas, os agentes localizaram o veículo com três suspeitos em seu interior. Ao perceberem a aproximação das equipes, os indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo, utilizando uma pistola calibre 9 mm, contra os agentes e tentaram empreender fuga.

Após perseguição, um dos suspeitos foi capturado. Ele foi apreendido e conduzido à delegacia, onde foi colocado à disposição da Justiça. Os outros dois envolvidos conseguiram fugir e seguem sendo procurados pelas autoridades.

Apesar da gravidade da ocorrência, não houve registro de agentes feridos. O veículo foi recuperado pela Polícia Municipal e deverá ser restituído ao proprietário.

A ação reforça o trabalho ostensivo e preventivo realizado pela Polícia Municipal de Sobral, em conjunto com o grupamento GTAN, no combate à criminalidade e na preservação da segurança pública no município.

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