Veja quem estava no jantar de luxo que Vorcaro deu em Londres

Ministros de tribunais superiores e autoridades da República participaram, em 25 de abril de 2024, de um jantar em Londres durante uma homenagem ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Entre os presentes estavam integrantes do Judiciário, do Executivo e do Legislativo.





As informações foram divulgadas pela imprensa com base em documentos enviados à CPMI do INSS, que apura o caso envolvendo o banco Master. Os registros mencionam a presença de autoridades no encontro realizado na capital britânica.





Entre os convidados estavam os ministros do STF Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, o então ministro da Justiça do governo Luiz Inácio Lula da Silva, Ricardo Lewandowski, o diretor-geral da Polícia Federal do Brasil, Andrei Rodrigues, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet.





Também participaram o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) e o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves.





Segundo as informações divulgadas, nenhuma das autoridades citadas é investigada. Não há registro de irregularidades ou de crimes relacionados à participação delas no evento.





O jantar ocorreu no clube privado Annabel’s e teria custado cerca de 400 mil libras (aproximadamente R$ 2,7 milhões). Durante a noite, os convidados participaram de uma degustação do whisky Macallan.





Após o jantar, foi organizado um after party para um grupo restrito de convidados. Conforme relatos citados em reportagens, alguns participantes receberam broches que davam acessos a encontros íntimos.





Via Pleno News