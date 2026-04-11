Homem morre após tomar quatro tadalafila em motel

Um homem de 59 anos morreu após sofrer um mal súbito dentro de um motel localizado na zona rural de Monte Carmelo, na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, na quinta-feira (9).





De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima havia ingerido quatro comprimidos de tadalafila antes de apresentar os primeiros sintomas. Além do medicamento, ele também teria consumido bebidas alcoólicas e energéticos.





A mulher que o acompanhava, de 39 anos, relatou que o homem começou a ter dificuldades para falar e demonstrou sinais de mal-estar pouco tempo depois. Diante da situação, funcionários do estabelecimento acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





A equipe de socorro realizou manobras de reanimação por aproximadamente 15 minutos, mas o homem não resistiu e morreu ainda no local.





Segundo a Polícia Militar, não foram identificados indícios de violência. Durante a ocorrência, foram encontradas cartelas de medicamentos que confirmam o relato apresentado pelas testemunhas.





Via Folha do Estado