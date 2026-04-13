Segunda vítima de ataque a tiros no distrito de Jordão morre no hospital

Morreu na Santa Casa a segunda vítima de um ataque a tiros registrado no distrito de Jordão. O caso ocorreu na madrugada do último dia 30 de março e agora teve mais um desfecho trágico.





Na ocasião, criminosos efetuaram disparos contra duas pessoas. Um homem identificado como Evaldo Galberto Soares, de 54 anos, morreu ainda no local. Já Francisco Layo Pereira Sales, de 29 anos, havia sido socorrido em estado grave.





Após dias internado, Francisco não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade hospitalar, tornando-se a segunda vítima do ataque.





De acordo com informações, os suspeitos teriam gravado a ação criminosa, o que aumenta a gravidade do caso e pode auxiliar nas investigações.





A Polícia Civil está investigando as circunstâncias do crime, bem como identificar e localizar os responsáveis pelo duplo homicídio.





Sobral registra 23º homicídio doloso no corrente ano!