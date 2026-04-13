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segunda-feira, 13 de abril de 2026

EUA anunciam bloqueio dos portos do Irã a partir da segunda

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O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) anunciou neste domingo (12), que as forças começaram a implementar o bloqueio do tráfego marítimo dos portos iranianos a partir das 11 horas (de Brasília, 10 horas em Washington) desta segunda-feira (13). As autoridades afirmam, ainda, que não impedirão o trânsito de embarcações que transitem pelo Estreito de Ormuz para portos não-iranianos.

Em publicação na pagina oficial da rede social X, o Centcom anunciou que o bloqueio será aplicado de forma imparcial contra as embarcações de todas as nações que entrem ou que saiam dos portos e áreas costeiras iranianas, incluindo todos os portos iranianos no Golfo Arábico e no Golfo de Omã.

– As forças do Centcom não impedirão a liberdade de navegação para embarcações que transitem pelo Estreito de Ormuz de e para portos não-iranianos – diz o anúncio.

Segundo informação da Associated Press, o tráfego no Estreito tem sido limitado mesmo nos dias desde o cessar-fogo.

Rastreamentos marítimos indicam que mais de 40 navios comerciais cruzaram desde o início do cessar-fogo.

*AE

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