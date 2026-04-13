PE: Delegado da PF tenta furtar iguaria de luxo em supermercado

No Recife (PE), um delegado da Polícia Federal tentou furtar uma iguaria de luxo no supermercado do shopping RioMar, no bairro do Pina, Zona Sul da cidade. O caso aconteceu na última quarta-feira (8).





Câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação. As imagens mostram o delegado pegando um pote em uma prateleira e, depois, sentando à mesa no setor de padaria. Ele escondeu o item no bolso da bermuda enquanto mexia no celular.





O homem foi identificado como Erick Ferreira Blatt, de 50 anos. Ele passou outros produtos para pagar no caixa, mas não incluiu o pote de carpaccio de trufas negras, que custa R$ 300. O delegado finalizou a compra e deixou o local com duas sacolas.





Um segurança seguiu Erick e o levou de volta ao supermercado. Blatt tirou o vidro do bolso e entregou ao vigilante.





Ele foi levado para a Delegacia de Boa Viagem, também na Zona Sul, e prestou depoimento. A Polícia Civil de Pernambuco instaurou um inquérito para investigar o caso.





A Polícia Federal (PF) disse, em nota, que adotou medidas cabíveis, incluindo a instauração de procedimento administrativo disciplinar. As informações são do G1 e da rádio Itatiaia.