Falha em brinquedo “minhocão” deixa cantora gospel morta e três feridos em parque de diversão

Uma noite de diversão terminou em tragédia neste sábado (11) no Minas Center Park, em Itabirito, na Região Central de Minas Gerais. Uma jovem morreu e outras três pessoas ficaram feridas após uma falha grave em um brinquedo conhecido como “minhocão”, também chamado de “brocumela”.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma parte da estrutura da atração se desprendeu enquanto o equipamento ainda estava em funcionamento. Com o impacto, os ocupantes acabaram sendo arremessados durante o percurso do brinquedo.





A vítima fatal foi identificada como Carolina Beatriz, de aproximadamente 20 anos, cantora gospel, que chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória após o acidente no brinquedo “minhocão”.





Ela estava no equipamento no momento em que uma peça da estrutura se soltou, provocando a queda dos ocupantes durante o funcionamento da atração. Mesmo com as tentativas de reanimação feitas pelas equipes de socorro, o óbito foi confirmado ainda no local.





As demais vítimas foram socorridas com ferimentos e encaminhadas para atendimento médico na região.





A área foi isolada logo após o acidente para a atuação da Polícia Militar e da Polícia Civil. A Perícia Oficial e o Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados para os procedimentos técnicos e a remoção do corpo.





O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias exatas da falha no equipamento e possíveis responsabilidades pela tragédia.





A Prefeitura de Itabirito informou que o parque tinha alvará de funcionamento e que o brinquedo foi interditado após o acidente. A Polícia Civil realizou perícia no local e investiga as causas do incidente.





Em nota, o Minas Center Park lamentou o ocorrido e afirmou que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. Via Folha do Estado