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segunda-feira, 13 de abril de 2026

Datafolha: Lula é o mais rejeitado dos pré-candidatos a presidente em outubro

segunda-feira, abril 13, 2026  Nenhum comentário

Pesquisa Datafolha mostra que o presidente Lula (PT) lidera o índice de rejeição entre pré-candidatos ao Planalto.

Segundo o levantamento, 48% dos eleitores disseram que não votariam no petista.

O segundo nome com maior taxa de rejeição é o de Flávio Bolsonaro. O pré-candidato do PL aparece com 46% de rejeição.


Também foram listados mais nomes. Veja abaixo:

Cabo Daciolo (Mobiliza), aparece com 19% de rejeição; Romeu Zema (Novo), 17%; Renan Santos (Missão), 17%; Ronaldo Caiado (PSD), 16% e Aldo Rebelo (DC), também com 16%.

Disseram rejeitar todos: 2; não souberam ou não responderam: 2; disseram votar em qualquer um: 1%.

O levantamento foi divulgado no sábado (11) e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre 7 e 9 de abril. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03770/2026.

Fonte: Diário do Poder

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