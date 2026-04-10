ARRASTÃO: criminosos furtam mais de 30 animais na zona rural de Sobral

Um caso de furto de animais foi registrado na zona rural de Sobral, mais precisamente na zona rural de Jaibaras. O furto aconteceu no mês de março do corrente ano. Criminosos furtaram mais de 30 cabeças de gado, realizando um verdadeiro “limpa” em uma pequena fazenda da área.





A vítima, um pequeno pecuarista, ficou apenas com o prejuízo após perceber a ausência dos animais durante a contagem do rebanho.





Segundo informações de moradores da região, o furto de gado tem se tornado frequente, gerando preocupação entre produtores rurais. Há relatos de que esse tipo de crime vem ocorrendo com regularidade nas propriedades da localidade.





Diante da situação, o caso deverá ser investigado, com o objetivo de identificar os responsáveis e tentar recuperar os animais furtados.



