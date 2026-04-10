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sexta-feira, 10 de abril de 2026

INUSITADO! Mulheres descobrem traição do falecido e saem no tapa durante velório; VEJA O VÍDEO

sexta-feira, abril 10, 2026  Nenhum comentário

Um velório realizado na última quinta-feira (9), no estado de Veracruz, no México, acabou marcado por uma cena de tumulto após uma descoberta inesperada envolvendo a vida pessoal do falecido. Duas mulheres presentes na cerimônia perceberam, durante a despedida, que mantinham um relacionamento com o mesmo homem, o que desencadeou uma confusão generalizada.

Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, o episódio começou quando uma das mulheres se aproximou do caixão e protagonizou uma despedida carregada de emoção. A atitude chamou a atenção de outra participante da cerimônia, que passou a questionar a proximidade demonstrada.

Ao ser confrontada, a mulher confirmou que também se relacionava com o homem, o que elevou o clima de tensão. A discussão rapidamente saiu do campo verbal e evoluiu para agressões físicas, ocorridas sobre o próprio caixão e na frente de familiares e amigos.

Registros em vídeo mostram o momento em que as duas trocam empurrões, puxões e entram em luta corporal, chegando a deslocar parcialmente a tampa do caixão durante o confronto. Em meio à confusão, uma delas utilizou um arranjo de flores como objeto durante a briga.

Pessoas que acompanhavam a cerimônia precisaram intervir para conter a situação, enquanto outros presentes demonstravam surpresa diante do episódio incomum.

As imagens circularam rapidamente nas redes sociais, gerando grande repercussão. Internautas reagiram com comentários que variaram entre críticas à situação e ironias diante do ocorrido, considerado fora de contexto para um momento de despedida.

Fonte: Folha do Estado

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