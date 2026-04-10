Tentativa de assalto termina com suspeito baleado e apreensão de armas em Meruoca

Uma tentativa de assalto registrada na noite desta quinta-feira (9), no município de Meruoca, terminou com um suspeito baleado e na apreensão de armas de fogo, além de uma motocicleta com registro de roubo.





De acordo com a Polícia Militar, dois indivíduos armados invadiram um estabelecimento comercial localizado na Rua General Potiguara e anunciaram o assalto. O proprietário do local reagiu à ação criminosa e efetuou disparos, atingindo um dos suspeitos. O comparsa conseguiu fugir.





Equipes do RAIO e do policiamento ostensivo foram acionadas e, ao chegarem ao local, encontraram o comerciante em posse de uma arma de fogo devidamente registrada, além de outra arma pertencente ao suspeito.





Ainda conforme as informações, os criminosos abandonaram uma motocicleta Honda CG 160, de cor prata, que possuía queixa de roubo registrada no dia 3 de abril, no município de Alcântaras.





Durante a ocorrência, foram apreendidos um revólver calibre .38 com numeração suprimida, uma pistola calibre .380, munições, uma balaclava, um capacete e uma bolsa.





O suspeito baleado, identificado como Thiago Mororó Vasconcelos, de 18 anos, foi socorrido ao hospital municipal e, em seguida, transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, onde permanece sob escolta policial.





Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia Regional de Sobral, onde o caso foi registrado e segue sob investigação. Com informações de Fnews