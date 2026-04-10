ATENÇÃO, CENAS FORTES! Homem tenta matar ex com machadinha e acaba morto por pedestre; veja vídeo

Homem descumpria medida protetiva e tentou matar ex-companheira com machadinha; testemunha reagiu para impedir o crime.

Uma tentativa de feminicídio em plena luz do dia terminou com um desfecho inesperado e dramático em Ponte Nova, na Zona da Mata mineira, em Minas Gerais. Um homem de 40 anos morreu após atacar a ex-companheira em via pública e ser contido por um pedestre que passava pelo local.





Segundo a Polícia Militar, o agressor descumpria uma medida protetiva quando abordou a mulher, de 39 anos, e iniciou as agressões utilizando facas e uma machadinha. O ataque ocorreu no meio da rua e foi registrado por câmeras de segurança.





As imagens mostram o momento em que a vítima é derrubada e continua sendo agredida. A cena só é interrompida quando um homem que passava pelo local decide intervir para evitar um desfecho ainda mais grave. O pedestre utilizou uma barra metálica para conter o agressor, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.





A mulher foi socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico. Já o homem que interveio chegou a ser preso em flagrante, mas acabou liberado após a Polícia Civil reconhecer que ele agiu em legítima defesa da vítima.





No local, a perícia apreendeu as armas usadas no ataque, incluindo facas e a machadinha, além do objeto utilizado para conter o agressor, uma barra metálica.





O caso segue sob investigação. Via portal Folha do Estado



