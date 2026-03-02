Sabrina do Bel é eleita prefeita de Senador Sá (CE) neste domingo após eleição suplementar

A candidata do PP encabeçou a chapa única que concorria no município. A vice-prefeita eleita é Professora Maria.

Sabrina Morais Lopes, conhecida como Sabrina do Bel (PP), foi eleita prefeita de Senador Sá neste domingo (1º). O município, na região norte do Ceará, realizou eleição suplementar. A vice-prefeita eleita é Maria Veriani Araújo Costa (Professora Maria), também do PP. A chapa era a única concorrente e precisava de apenas um voto válido para ser eleita.





A chapa recebeu 3.891 votos após apuração de 100% das urnas. As novas gestoras eleitas terão mandatos válidos até o dia 31 de dezembro de 2028. A votação teve início às 8h e foi encerrada às 17 horas. Ao todo, Senador Sá tem 6.873 eleitores aptos a votar. Foram enviadas 35 urnas para o município.





O pleito municipal aconteceu após ser suspenso duas vezes. No entanto, nesta sexta-feira (27), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) voltou a liberar a realização das eleições no município de 7 mil habitantes.





A eleição suplementar foi marcada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) porque o prefeito eleito em 2024, Bel Júnior (PP), e sua vice-prefeita, Prof. Maria (PP) — a mesma eleita neste domingo —, foram cassados por abuso de poder econômico após organizarem uma vaquejada com o nome de Bel para promover a candidatura.





A chapa foi cassada, e Bel ficou inelegível, mas Professora Maria não. Na quarta-feira (25) Bel Júnior havia conseguido uma liminar do TSE para suspender a eleição suplementar deste domingo e continuar no cargo. Justamente esta liminar foi derrubada nesta sexta-feira pelo mesmo ministro que havia suspendido o pleito.









Eleições suspensas duas vezes





Os dois casos de suspensões das eleições suplementares foram durante o mandato do ex-prefeito eleito em 2024. Bel organizou uma vaquejada com seu nome para promover sua candidatura, a "Cavalgada do Bel", o que foi considerado um showmício, proibido pela legislação eleitoral.





Após a cassação de Bel pelo TRE-CE, o órgão chegou a agendar eleições suplementares no município para julho de 2025, mas uma liminar do TSE suspendeu o novo pleito e manteve o prefeito no cargo até que o caso fosse julgado no pleno do TSE.





Desde então, Bel estava exercendo o mandato devido a uma liminar. Em novembro de 2025, o TRE-CE votou outra vez pela cassação, e o prefeito afirmou que iria recorrer da decisão no TSE. As eleições suplementares, então, foram marcadas para este domingo, 1º março.





A segunda suspensão foi definida na última quarta-feira (25) pelo ministro e relator do processo, Ricardo Villas Bôas Cueva. Na decisão, o ministro considerou que o TRE-CE não esclareceu se, durante a vaquejada, foram proferidos “falas, slogans ou comportamento do candidato eleito que caracterizasse o evento como comício ou reunião eleitoral".





A Justiça acatou o recurso do prefeito Bel Júnior, suspendendo as novas eleições e mantendo o gestor no cargo até que o plenário do TSE possa julgar o caso que levou à cassação do prefeito e da vice-prefeita.





Na sexta (27), o ministro voltou atrás e considerou que o TRE apresentou os esclarecimentos necessários para fundamentar a cassação e a realização das eleições suplementares. O ministro ainda determinou que o TRE realize os procedimentos necessários para realizar as eleições suplementares.





