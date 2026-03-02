“Nem começamos com força total”: Trump sobre ofensiva contra o Irã

Presidente dos EUA afirma que ataques até agora são apenas o começo e que ações militares mais intensas ainda serão desencadeadas.

O presidente dos EUA afirmou em entrevista ao portal de noticias CNN Internacional que o estágio atual da guerra com o Irã representa apenas o início das operações e que uma “grande onda” ainda está por vir, sugerindo que os ataques e ações militares mais intensos ainda não foram realizados. Segundo Trump, apesar das forças americanas estarem atacando o Irã, o ponto máximo da campanha ainda está por vir e o conflito deve se intensificar antes de atingir seu ápice.





A declaração foi feita em meio a uma série de ofensivas dos Estados Unidos e de aliados na região, que incluem ataques a alvos militares iranianos após a morte do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, em meio ao conflito. Trump ressaltou que as forças norte‑americanas ainda “nem começaram com força total” e que as ações até agora representam apenas fases iniciais de uma campanha que pode durar semanas.





O presidente também mencionou que não se sabe quem sucederá Khamenei como liderança do Irã, criando uma incerteza estratégica no desfecho do conflito. Analistas observam que tais declarações refletem a postura de Washington em manter pressão sobre Teerã e seus aliados, enquanto continuam avaliando os resultados das operações até o momento.





Via portal Folha do Estado