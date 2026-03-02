Esposa e familiares de Khamenei também morrem após ofensiva

Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, a esposa do falecido líder supremo iraniano, Ali Khamenei, também morreu em decorrência dos ataques coordenados por forças americanas e de Israel contra a República Islâmica, no último sábado (28). A informação foi divulgada pela imprensa iraniana nesta segunda-feira (2).





Mansoureh, de 79 anos, estava em coma desde o dia dos bombardeios.





A agência de notícias Fars, ligada à Guarda Revolucionária, havia afirmado neste domingo (1º) que uma das filhas, o genro e o neto de Khamenei morreram nos ataques, além de uma de suas noras





O Irã confirmou a morte de Khamenei, de 86 anos e líder supremo desde 1989, nos bombardeios lançados pelos Estados Unidos e Israel. A morte do líder criou um vácuo de poder no Irã.





O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que todas as lideranças que haviam sido identificadas para assumir o comando do Irã após o assassinato do aiatolá morreram em decorrência da ofensiva.





– Não será ninguém que pensávamos, porque todos estão mortos. O segundo e terceiro na linha de sucessão morreram – disse Trump.





A televisão estatal do país assinalou que o Irã entrará em um período de 40 dias de luto.





*Com informações EFE