segunda-feira, 2 de março de 2026

Governo do Ceará entrega mais de 1.200 aparelhos recuperados pelo programa Meu Celular, nesta terça (3)

segunda-feira, março 02, 2026

Desenvolvido pelo Governo do Ceará, o programa Meu Celular vem ajudando a reduzir furtos e roubos de aparelhos no estado. Nesta terça-feira (3), mais de 1.200 celulares serão devolvidos a seus proprietários. A solenidade contará com a presença do governador Elmano de Freitas e será na Delegacia-Geral da Polícia Civil, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza, a partir das 8h.

Também estarão presentes o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, o delegado-geral da Polícia Civil, Márcio Gutiérrez, dentre outras autoridades.


Serviço

Entrega de novo lote de celulares recuperados
Data: 3 de fevereiro (terça-feira)
Horário: 8h
Local: Cisp (Delegacia-Geral da Polícia Civil) – Rua Professor Guilhon, 6 – Aeroporto, Fortaleza – CE

