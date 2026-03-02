Governo do Ceará entrega mais de 1.200 aparelhos recuperados pelo programa Meu Celular, nesta terça (3)

Desenvolvido pelo Governo do Ceará, o programa Meu Celular vem ajudando a reduzir furtos e roubos de aparelhos no estado. Nesta terça-feira (3), mais de 1.200 celulares serão devolvidos a seus proprietários. A solenidade contará com a presença do governador Elmano de Freitas e será na Delegacia-Geral da Polícia Civil, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza, a partir das 8h.
Também estarão presentes o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, o delegado-geral da Polícia Civil, Márcio Gutiérrez, dentre outras autoridades.
Serviço
Entrega de novo lote de celulares recuperados
Data: 3 de fevereiro (terça-feira)
Horário: 8h
Local: Cisp (Delegacia-Geral da Polícia Civil) – Rua Professor Guilhon, 6 – Aeroporto, Fortaleza – CE
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria