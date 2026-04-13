CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

segunda-feira, 13 de abril de 2026

LABORATÓRIO DO CRIME É DESCOBERTO EM SOBRAL: drogas, arma calibre 12 e celulares são apreendidos

segunda-feira, abril 13, 2026  Nenhum comentário

Na manhã desta segunda-feira (13), uma grande apreensão foi registrada em Sobral, no bairro Vila Recanto. Durante a ação, foram encontrados diversos materiais ilícitos, incluindo drogas como cocaína, uma arma de fogo calibre 12, do tipo espingarda, drogas, várias munições, além de aparelhos celulares. A ocorrência aponta para a existência de um verdadeiro laboratório do crime no local.

Em entrevista, o capitão Pessoa explicou como aconteceu a ação policial, destacando o trabalho de inteligência que levou os agentes até o imóvel e resultou na apreensão de todo o material.

Já o aspirante Carlos também comentou sobre a ocorrência, reforçando a importância da operação e apresentando mais detalhes sobre o andamento da ação.

O indivíduo preso, apesar de ter 38 anos, não possui passagens pela polícia.

Mais informações podem ser divulgadas a qualquer momento, já que a ocorrência segue em andamento. Com informações de Sobral Online

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 