Acidente envolvendo um ambulância da empresa PLASFRAN deixa feridos no bairro Domingos Olímpio, em Sobral; VÍDEO

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (3), nas proximidades da Escola Emílio Sendim, no bairro Domingos Olímpio.





De acordo com as informações, o sinistro envolveu uma ambulância da empresa PlasFran e outro carro de passeio. Ainda não há detalhes sobre a dinâmica da colisão.





Pessoas que ficaram feridas foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, onde receberam atendimento médico. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado até o momento.





As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.





Mais informações a qualquer momento.