CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

terça-feira, 3 de março de 2026

Acidente envolvendo um ambulância da empresa PLASFRAN deixa feridos no bairro Domingos Olímpio, em Sobral; VÍDEO

terça-feira, março 03, 2026  Nenhum comentário

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (3), nas proximidades da Escola Emílio Sendim, no bairro Domingos Olímpio.

De acordo com as informações, o sinistro envolveu uma ambulância da empresa PlasFran e outro carro de passeio. Ainda não há detalhes sobre a dinâmica da colisão.

Pessoas que ficaram feridas foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, onde receberam atendimento médico. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado até o momento.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Mais informações a qualquer momento.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 