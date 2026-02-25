Sobral registra 13º homicídio do ano; jovem é morto na Vila União

Na madrugada desta quarta-feira, dia 25, um homem foi brutalmente assassinado no bairro Vila União, no município de Sobral. A vítima foi identificada como ANTONIO NAILSON ROCHA MESQUITA, de 28 anos, natural da cidade.





De acordo com as primeiras informações, o crime ocorreu durante a madrugada. Este é o segundo homicídio registrado somente na madrugada de hoje no município, aumentando a preocupação com a escalada da violência.





Equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram o isolamento da área até a chegada da Perícia Forense. O corpo foi recolhido para os procedimentos legais.





A Polícia Civil (1ª DP) ficará responsável pelas investigações para apurar a autoria e a motivação dos crimes. Até o momento, ninguém foi preso.





Segundo informações apuradas, a vítima não possuía antecedentes criminais.





Com este caso, Sobral passa a contabilizar 13 homicídios dolosos no corrente ano, número que reforça o alerta das autoridades de segurança pública.



