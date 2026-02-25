SINE IDT: OPORTUNIDADE DE EMPREGO EM SOBRAL NESTA QUARTA-FEIRA (25)

Moradores de Sobral que estão em busca de uma vaga no mercado de trabalho têm uma boa notícia: 61 oportunidades de emprego estão disponíveis nesta quarta-feira, dia 25, em diversas áreas profissionais. Também há 36 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

As oportunidades contemplam setores como comércio, serviços, construção civil, saúde, hotelaria, indústria e transporte.

✅ VAGAS DISPONÍVEIS – GERAL (61)

Agente de vendas de serviços – 01

Assistente de vendas – 01

Atendente de lojas – 02

Atendente de telemarketing – 01

Auxiliar administrativo – 04

Auxiliar de limpeza – 01

Auxiliar de topógrafo – 01

Auxiliar em saúde bucal – 01

Bobinador – eletricista – 01

Cabeleireiro escovista – 01

Caixa no serviço de alimentação – 01

Camareira de hotel – 01

Costureira em geral – 02

Cozinheiro do serviço doméstico – 01

Eletricista auxiliar – 01

Eletricista de instalações de prédios – 01

Empregado doméstico nos serviços gerais – 01

Empregado doméstico arrumador – 01

Garçom – 01

Impressor flexográfico – 01

Impressor serigráfico – 02

Inspetor de alunos – 01

Instrutor de aprendizagem em informática – 01

Instrutor de cursos livres – 02

Mecânico de motor a diesel – 01

Médico clínico – 01

Montador de móveis de madeira – 01

Motofretista – 01

Motorista auxiliar – 01

Motorista de caminhão – 01

Operador de caixa – 01

Operador de empilhadeira – 01

Operador de vendas (lojas) – 01

Pedreiro – 01

Pizzaiolo – 01

Recepcionista de hotel – 01

Recepcionista secretária – 01

Recepcionista, em geral – 02

Representante comercial autônomo – 03

Revisor de tecidos acabados – 01

Salgadeiro – 01

Servente de obras – 01

Supervisor comercial – 01

Supervisor de vendas comercial – 01

Técnico de transporte ferroviário – 01

Vendedor interno – 01

Vendedor pracista – 01

Zelador – 04

♿ VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) – 36

Ajudante de obras – 01

Armador de estrutura de concreto – 01

Auxiliar de estoque – 01

Auxiliar de linha de produção – 30

Carpinteiro – 01

Ferreiro – 01

Pedreiro – 01

📌 COMO SE CANDIDATAR

Os interessados devem procurar o SINE/IDT de Sobral ou o posto de atendimento mais próximo, levando documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado.

As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento sem aviso prévio.