SINE IDT: OPORTUNIDADE DE EMPREGO EM SOBRAL NESTA QUARTA-FEIRA (25)

Moradores de Sobral que estão em busca de uma vaga no mercado de trabalho têm uma boa notícia: 61 oportunidades de emprego estão disponíveis nesta quarta-feira, dia 25, em diversas áreas profissionais. Também há 36 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).
As oportunidades contemplam setores como comércio, serviços, construção civil, saúde, hotelaria, indústria e transporte.
✅ VAGAS DISPONÍVEIS – GERAL (61)
-
Agente de vendas de serviços – 01
-
Assistente de vendas – 01
-
Atendente de lojas – 02
-
Atendente de telemarketing – 01
-
Auxiliar administrativo – 04
-
Auxiliar de limpeza – 01
-
Auxiliar de topógrafo – 01
-
Auxiliar em saúde bucal – 01
-
Bobinador – eletricista – 01
-
Cabeleireiro escovista – 01
-
Caixa no serviço de alimentação – 01
-
Camareira de hotel – 01
-
Costureira em geral – 02
-
Cozinheiro do serviço doméstico – 01
-
Eletricista auxiliar – 01
-
Eletricista de instalações de prédios – 01
-
Empregado doméstico nos serviços gerais – 01
-
Empregado doméstico arrumador – 01
-
Garçom – 01
-
Impressor flexográfico – 01
-
Impressor serigráfico – 02
-
Inspetor de alunos – 01
-
Instrutor de aprendizagem em informática – 01
-
Instrutor de cursos livres – 02
-
Mecânico de motor a diesel – 01
-
Médico clínico – 01
-
Montador de móveis de madeira – 01
-
Motofretista – 01
-
Motorista auxiliar – 01
-
Motorista de caminhão – 01
-
Operador de caixa – 01
-
Operador de empilhadeira – 01
-
Operador de vendas (lojas) – 01
-
Pedreiro – 01
-
Pizzaiolo – 01
-
Recepcionista de hotel – 01
-
Recepcionista secretária – 01
-
Recepcionista, em geral – 02
-
Representante comercial autônomo – 03
-
Revisor de tecidos acabados – 01
-
Salgadeiro – 01
-
Servente de obras – 01
-
Supervisor comercial – 01
-
Supervisor de vendas comercial – 01
-
Técnico de transporte ferroviário – 01
-
Vendedor interno – 01
-
Vendedor pracista – 01
-
Zelador – 04
♿ VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) – 36
-
Ajudante de obras – 01
-
Armador de estrutura de concreto – 01
-
Auxiliar de estoque – 01
-
Auxiliar de linha de produção – 30
-
Carpinteiro – 01
-
Ferreiro – 01
-
Pedreiro – 01
📌 COMO SE CANDIDATAR
Os interessados devem procurar o SINE/IDT de Sobral ou o posto de atendimento mais próximo, levando documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado.
As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento sem aviso prévio.
