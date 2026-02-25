CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SINE IDT: OPORTUNIDADE DE EMPREGO EM SOBRAL NESTA QUARTA-FEIRA (25)

Moradores de Sobral que estão em busca de uma vaga no mercado de trabalho têm uma boa notícia: 61 oportunidades de emprego estão disponíveis nesta quarta-feira, dia 25, em diversas áreas profissionais. Também há 36 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

As oportunidades contemplam setores como comércio, serviços, construção civil, saúde, hotelaria, indústria e transporte.

VAGAS DISPONÍVEIS – GERAL (61)

  • Agente de vendas de serviços – 01

  • Assistente de vendas – 01

  • Atendente de lojas – 02

  • Atendente de telemarketing – 01

  • Auxiliar administrativo – 04

  • Auxiliar de limpeza – 01

  • Auxiliar de topógrafo – 01

  • Auxiliar em saúde bucal – 01

  • Bobinador – eletricista – 01

  • Cabeleireiro escovista – 01

  • Caixa no serviço de alimentação – 01

  • Camareira de hotel – 01

  • Costureira em geral – 02

  • Cozinheiro do serviço doméstico – 01

  • Eletricista auxiliar – 01

  • Eletricista de instalações de prédios – 01

  • Empregado doméstico nos serviços gerais – 01

  • Empregado doméstico arrumador – 01

  • Garçom – 01

  • Impressor flexográfico – 01

  • Impressor serigráfico – 02

  • Inspetor de alunos – 01

  • Instrutor de aprendizagem em informática – 01

  • Instrutor de cursos livres – 02

  • Mecânico de motor a diesel – 01

  • Médico clínico – 01

  • Montador de móveis de madeira – 01

  • Motofretista – 01

  • Motorista auxiliar – 01

  • Motorista de caminhão – 01

  • Operador de caixa – 01

  • Operador de empilhadeira – 01

  • Operador de vendas (lojas) – 01

  • Pedreiro – 01

  • Pizzaiolo – 01

  • Recepcionista de hotel – 01

  • Recepcionista secretária – 01

  • Recepcionista, em geral – 02

  • Representante comercial autônomo – 03

  • Revisor de tecidos acabados – 01

  • Salgadeiro – 01

  • Servente de obras – 01

  • Supervisor comercial – 01

  • Supervisor de vendas comercial – 01

  • Técnico de transporte ferroviário – 01

  • Vendedor interno – 01

  • Vendedor pracista – 01

  • Zelador – 04

VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) – 36

  • Ajudante de obras – 01

  • Armador de estrutura de concreto – 01

  • Auxiliar de estoque – 01

  • Auxiliar de linha de produção – 30

  • Carpinteiro – 01

  • Ferreiro – 01

  • Pedreiro – 01

📌 COMO SE CANDIDATAR

Os interessados devem procurar o SINE/IDT de Sobral ou o posto de atendimento mais próximo, levando documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado.

As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento sem aviso prévio.

