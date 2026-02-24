CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

terça-feira, 24 de fevereiro de 2026

Homem é baleado com quatro tiros em tentativa de homicídio no bairro Dom Expedito, em Sobral

terça-feira, fevereiro 24, 2026

Uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde desta terça-feira (24), por volta das 13h30, no bairro Dom Expedito, na comunidade Gaviões, em Sobral.

A vítima, identificada apenas pelo prenome Marquinhos, foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Segundo informações preliminares ainda não oficiais, ele foi atingido por quatro disparos de arma de fogo.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil realizaram diligências na região na tentativa de identificar e prender os autores do crime. A Polícia Civil informou que irá abrir inquérito policial para investigar o caso.

O estado de saúde da vítima não foi divulgado até o momento.

Mais informações poderão ser divulgadas a qualquer instante.

