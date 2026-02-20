OPORTUNIDADE: Grendene abre inscrições para o programa Estagiar Sobral 2026

A Grendene Sobral/CE está com vagas abertas para o programa Estagiar!
Essa é a oportunidade que você esperava para iniciar sua carreira profissional em uma empresa que valoriza novos talentos e oferece espaço para desenvolvimento e crescimento no setor.
Inscrições: 19/02 à 26/02
Plataforma de inscrição: Exclusivamente na Gupy
Como se inscrever:
Acesse AQUI.
Selecione a vaga desejada
Preencha seus dados
Confirme sua inscrição
Após a inscrição, avaliaremos seu perfil e, se atender aos pré-requisitos, entraremos em contato.
Essa é mais uma iniciativa da Grendene voltada ao desenvolvimento de novos profissionais. Juntos, vamos construir uma moda mais acessível para todos!
