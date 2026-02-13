POLÍCIA MILITAR REALIZA MEGAOPERAÇÃO E APREENDE ARSENAL E DROGAS EM SOBRAL

Uma ação da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), por meio da Força Tática e do Serviço de Inteligência (SI) do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM), resultou na apreensão de drogas e armas na tarde desta sexta-feira (13), em Sobral.





A operação foi deflagrada após denúncias de que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes e armamentos em sua residência.





As diligências ocorreram nos bairros Renato Parente e Residencial Caiçara, onde os policiais localizaram e apreenderam uma quantidade significativa de material ilícito.





De acordo com informações preliminares, a ocorrência ainda está em andamento, e as autoridades reforçam que novas atualizações poderão ser divulgadas a qualquer momento, conforme o avanço dos procedimentos policiais.





A ação integra o conjunto de operações da Polícia Militar voltadas ao combate ao tráfico de drogas e à circulação de armas ilegais na região, com o objetivo de reforçar a segurança da população e reduzir os índices de criminalidade.





Diante da situação, a dupla, de 27 e 37 anos, foi conduzida para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) no município, onde foi realizado o flagrante. Um dos presos, 37 anos, já responde por violência doméstica. Na delegacia, a dupla foi autuada em flagrante pelos crimes tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e posse de arma de fogo.





Em seguida, os dois foram colocados à disposição do Poder Judiciário, enquanto as equipes das Forças de Segurança seguem com os trabalhos policiais em andamento com o intuito de identificar e capturar outros suspeitos de envolvimento com o crime na região.