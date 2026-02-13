Governo Lula pagou R$250 mil para escola de samba exaltar MST

Dinheiro foi autorizado por Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça.

A agremiação Acadêmicos do Tatuapé, que detém dois títulos do Carnaval de São Paulo (2017 e 2018), obteve um aporte de R$ 250 mil proveniente de cofres federais antes de homenagear o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) no Sambódromo. A maior parcela desse montante, correspondente a R$ 200 mil, foi viabilizada pelo Ministério da Justiça por meio de um convênio ratificado em 11 de agosto de 2025, período em que a pasta estava sob o comando de Ricardo Lewandowski.





Adicionalmente, outros R$ 50 mil foram transferidos à escola pela Fundação Cultural Palmares, órgão vinculado ao Ministério da Cultura. Segundo os registros oficiais, o investimento autorizado pelo Ministério da Justiça faz parte de uma frente denominada “Apoio a Projetos de Defesa Nacional”, utilizando ativos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. A formalização da parceria ocorreu apenas 48 horas após a divulgação do samba-enredo dedicado ao MST.





O dirigente da Acadêmicos do Tatuapé, Eduardo dos Santos, explicou que o recurso federal tem destinação específica: o financiamento de oficinas de percussão, capacitação de passistas e treinamento para a confecção de adereços ao longo do ciclo anual. Santos ressaltou que os custos diretos da apresentação na avenida são cobertos pela subvenção da Prefeitura de São Paulo, que repassa aproximadamente R$ 2 milhões para cada entidade carnavalesca.





O MST, que possui laços históricos com o Partido dos Trabalhadores (PT), é frequentemente contestado por suas táticas de ocupação de terras. Dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) indicam a ocorrência de 171 invasões durante o atual mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, volume superior às 62 registradas nos quatro anos da administração Jair Bolsonaro.





O cenário de homenagens políticas no Carnaval se estende ao Rio de Janeiro, onde a Acadêmicos de Niterói planeja exaltar o próprio presidente Lula, gerando questionamentos na Justiça Eleitoral e no Tribunal de Contas da União (TCU).





Vale lembrar que, em 2023, Ricardo Lewandowski foi alvo de pedidos de convocação na CPI do MST após visitar a Escola Nacional Florestan Fernandes, vinculada ao grupo, oportunidade em que declarou que a entidade mostrava “do que é capaz o povo organizado”. Até o fechamento desta edição, o Ministério da Justiça não havia se manifestado sobre os repasses.





Fonte: Diário do Poder