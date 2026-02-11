T4rado invade casa de vizinha e tenta sedá-la com gasolina para cometer est*pro; vídeo

Um homem de 54 anos foi preso em Três Coroas, no Rio Grande do Sul, após invadir a residência de uma vizinha e tentar imobilizá-la com um pano embebido em gasolina, em uma tentativa de cometer estupro, segundo a Polícia Civil do Estado (PCRS).
A prisão preventiva do suspeito foi decretada nesta terça-feira (10), após audiência de custódia.
De acordo com o relato da vítima, uma mulher de 41 anos, o crime ocorreu na noite de segunda-feira (9), enquanto ela descansava em seu quarto. Ao ouvir um ruído vindo da cozinha, decidiu verificar o que estava acontecendo e acabou sendo surpreendida por um homem com o rosto coberto por uma touca.
O agressor teria tentado sufocá-la com o pano para deixá-la inconsciente, mas a mulher conseguiu reagir e escapar. Em seguida, ela correu para o pátio da residência e gritou por socorro, momento em que o invasor fugiu do local.
Imagens captadas por câmeras de segurança ajudaram a vítima a suspeitar que o autor poderia ser um vizinho. Policiais foram até a casa do homem apontado, que inicialmente colaborou com a abordagem, mas tentou fugir em seguida. Com informações de Folha do Estado
