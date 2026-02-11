Pesquisa Futura: Flávio Bolsonaro vence Lula no 1º e 2º turno para presidente

Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em diferentes cenários de primeiro turno testados para a eleição presidencial de 2026, segundo pesquisa do instituto Futura divulgada nesta terça-feira (10).





No primeiro cenário avaliado, Flávio Bolsonaro lidera, enquanto Lula aparece logo atrás. Outros possíveis candidatos surgem com percentuais mais baixos, como Ratinho Junior (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos e Aldo Rebelo. Votos brancos, nulos ou em nenhum candidato, além dos indecisos, somam pouco mais de 10% do eleitorado.





Em uma segunda simulação, Flávio registra 35,7% das intenções de voto, seguido de perto por Lula, com 35,3%. Ronaldo Caiado (União) e Romeu Zema aparecem tecnicamente empatados, ambos na casa dos 6%. Renan Santos e Aldo Rebelo mantêm índices inferiores a 3%, enquanto brancos, nulos e indecisos seguem representando parcela relevante.





O terceiro cenário testado é o mais favorável ao senador do PL, que alcança 38,7% das intenções de voto — o maior percentual entre todas as simulações de primeiro turno.





Lula marca 35,4%, seguido por Romeu Zema, Eduardo Leite (PSD), Renan Santos e Aldo Rebelo. Nesse recorte, eleitores que afirmam não votar em nenhum candidato ou ainda não decidiram também ultrapassam 10%.





Em outro quadro avaliado pelo instituto, Lula aparece com 36,7%, Flávio Bolsonaro com 34,2% e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 9,8%. Os demais nomes permanecem com índices menores, reforçando a concentração da disputa entre os principais concorrentes.









Simulações de segundo turno





Nos cenários de segundo turno, o levantamento aponta dificuldades maiores para Lula. O petista perde para Flávio Bolsonaro e para Tarcísio de Freitas em confrontos diretos. Contra o senador do PL, Lula registra 42,4%, enquanto Flávio alcança 48,2%, mantendo vantagem semelhante à observada em pesquisas anteriores.





No embate com Tarcísio de Freitas, o governador paulista aparece com 47,4% das intenções de voto, ante 41,4% do presidente. Lula também fica atrás de Ratinho Junior, que soma 45,2%, contra 42,1% do petista.





Já nos confrontos com os governadores Ronaldo Caiado e Romeu Zema, os resultados indicam empate técnico. Contra Caiado, Lula tem 43,1%, frente a 42,3%.





No cenário com Zema, o presidente marca 43,3%, enquanto o mineiro aparece com 42,4%. A única simulação em que Lula surge com vantagem mais confortável é contra Eduardo Leite, com 42,7% contra 38,5%.





Os percentuais de votos brancos, nulos ou em nenhum candidato variam entre 8,2% e 16,5%, conforme o cenário. Já os indecisos oscilam entre 1,1% e 2,3%.





A pesquisa ouviu 2.000 eleitores em 769 municípios brasileiros entre os dias 3 e 7 de fevereiro, por meio de entrevistas telefônicas assistidas por computador (CATI).





A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento não incluiu Jair Bolsonaro, inelegível até 2030, nem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.





Todas as simulações de 2º turno:

Cenário 1 – Lula x Flávio Bolsonaro





Flávio Bolsonaro: 48,2%





Lula: 42,4%





Ninguém / Branco / Nulo: 8,2%





NS/NR/Indecisos: 1,2%





Cenário 2 – Lula x Tarcísio de Freitas





Tarcísio de Freitas: 47,4%





Lula: 41,4%





Ninguém / Branco / Nulo: 8,9%





NS/NR/Indecisos: 2,3%





Cenário 3 – Lula x Ratinho Júnior





Ratinho Júnior: 45,2%





Lula: 42,1%





Ninguém / Branco / Nulo: 11,5%





NS/NR/Indecisos: 1,1%





Cenário 4 – Lula x Ronaldo Caiado





Lula: 43,1%





Ronaldo Caiado: 42,3%





Ninguém / Branco / Nulo: 12,8%





NS/NR/Indecisos: 1,8%





Cenário 5 – Lula x Romeu Zema





Lula: 43,3%





Romeu Zema: 42,4%





Ninguém / Branco / Nulo: 12,3%





NS/NR/Indecisos: 2,0%





Cenário 6 – Lula x Eduardo Leite





Lula: 42,7%





Eduardo Leite: 38,5%





Ninguém / Branco / Nulo: 16,5%





NS/NR/Indecisos: 2,3%





Cenário 7 – Flávio Bolsonaro x Tarcísio de Freitas





Flávio Bolsonaro: 40,1%





Tarcísio de Freitas: 35,0%





Ninguém / Branco / Nulo: 23,2%





NS/NR/Indecisos: 1,7%





Cenário 8 – Flávio Bolsonaro x Ratinho Júnior





Flávio Bolsonaro: 44,0%





Ratinho Júnior: 29,2%





Ninguém / Branco / Nulo: 24,7%





NS/NR/Indecisos: 2,2%





Cenário 9 – Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado





Flávio Bolsonaro: 46,2%





Ronaldo Caiado: 26,7%





Ninguém / Branco / Nulo: 24,6%





NS/NR/Indecisos: 2,4%





Cenário 10 – Flávio Bolsonaro x Romeu Zema





Flávio Bolsonaro: 45,2%





Romeu Zema: 27,8%





Ninguém / Branco / Nulo: 25,6%





NS/NR/Indecisos: 1,3%





Cenário 11 – Flávio Bolsonaro x Eduardo Leite





Flávio Bolsonaro: 49,3%





Eduardo Leite: 25,0%





Ninguém / Branco / Nulo: 23,8%





NS/NR/Indecisos: 1,9% (Foto: Ag. Senado; Fonte: Exame)