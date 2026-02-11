Crise no setor: cervejaria anuncia corte de até 6 mil vagas; SAIBA DETALHES

Heineken anunciou nesta quarta-feira ⁠que irá cortar até 6.000 postos de ⁠trabalho de sua força de trabalho global e definir ‌expectativas mais baixas para o crescimento dos lucros em 2026 do que no ano anterior, uma vez que a cervejeira holandesa ‌e seus concorrentes enfrentam uma fraca demanda.





Os cortes de pessoal representam quase 7% da força de trabalho global de 87.000 funcionários da segunda maior cervejaria do mundo em valor de mercado, que está em busca de um novo presidente-executivo após a renúncia surpresa de ⁠Dolf ‌van den Brink em janeiro.





A fabricante das cervejas Tiger e ⁠Amstel, além da cerveja lager que leva seu nome, prometeu entregar um crescimento maior com menos recursos, na tentativa de acalmar os investidores insatisfeitos que afirmam que ela ficou para trás em termos de eficiência.

Ao mesmo tempo, as vendas em ​todo o setor estão caindo devido às dificuldades financeiras dos consumidores e às recentes condições climáticas adversas.





A rival Carlsberg anunciou que cortaria ​empregos, enquanto outras fabricantes de cerveja e bebidas alcoólicas também estão cortando custos, vendendo

ativos e diminuindo a produção após anos de vendas lentas.





As ações da Heineken subiam 4%, tendo subido cerca de 7% desde o final de 2025.





A ‌Heineken afirmou que sua iniciativa de produtividade ​irá gerar economias e reduzir seu quadro global de funcionários em 5.000 a 6.000 postos nos próximos dois anos.





“Estamos fazendo isso para fortalecer nossas operações e ⁠poder investir no crescimento”, ​disse o diretor ​financeiro Harold van den Broek em uma teleconferência com a

mídia para anunciar os ⁠resultados anuais da empresa.





Fonte: Blog do BG