Troca de tiros com a PM acaba em morte, prisões e apreensão de arsenal em Sobral

Criminosos envolvidos em roubos de veículos no município de Graça entraram em confronto com a Polícia Militar do Ceará na madrugada desta segunda-feira (9), em Sobral. O grupo foi interceptado pelas forças de segurança enquanto se deslocava para realizar um ataque criminoso no bairro Residencial Caiçara.





Segundo informações do 3º Batalhão da Polícia Militar, os suspeitos estavam fortemente armados e já vinham sendo monitorados. Durante a tentativa de abordagem, houve intensa troca de tiros com equipes da Força Tática.





No confronto, um dos criminosos morreu, outros ficaram feridos e vários suspeitos foram presos. Com o grupo, a polícia apreendeu um vasto arsenal, incluindo fuzis, grande quantidade de munições, coletes balísticos e outros materiais ilícitos.





A ocorrência contou com o apoio do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), que atuou na contenção da situação, garantindo a segurança da área, a liberação de possíveis reféns e o restabelecimento da ordem.





Os envolvidos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais. A Polícia Militar segue investigando a atuação da quadrilha e possíveis conexões com outros crimes registrados na região.





Denúncias anônimas podem ser feitas por meio dos números 190 ou 181. Com informações de Fnews