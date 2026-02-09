Declaração de prefeita de Groaíras contra concurso público gera polêmica e críticas nas redes sociais; VEJA VÍDEO

Uma declaração feita pela prefeita do município de Groaíras, no Ceará, Virgínia Souza Aguiar (PDT), conhecida popularmente como Virgínia do Antônio Martins, tem gerado forte repercussão negativa entre moradores e nas redes sociais.





Durante uma sessão na Câmara Municipal de Vereadores, a gestora afirmou ser contra a realização de concurso público, sem apresentar fundamentação técnica ou justificativa plausível para a sua posição. A fala causou surpresa e indignação, especialmente por se tratar de um tema sensível e diretamente ligado ao acesso democrático aos cargos públicos.





Nas redes sociais, a declaração foi amplamente criticada por munícipes groairenses, que destacaram que o concurso público é considerado o meio mais justo, transparente e constitucional para o ingresso no serviço público, garantindo igualdade de oportunidades e impessoalidade na administração.





A repercussão reacendeu o debate sobre a valorização do concurso público como instrumento de combate ao favorecimento político e à precarização das relações de trabalho no setor público. Até o momento, a prefeita não se manifestou oficialmente para esclarecer ou detalhar os motivos que embasaram sua declaração.





O caso segue repercutindo entre a população local e deve continuar sendo tema de discussão nos próximos dias, tanto no meio político quanto nas plataformas digitais.