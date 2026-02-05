Mãe reconhece os corpos das próprias filhas em matagal: “A mais nova não merecia morrer assim”; veja vídeo

Duas irmãs que estavam desaparecidas desde o fim de dezembro foram encontradas mortas às margens da BR-304, em Macaíba, na Grande Natal, no Rio Grande do Norte. Lidemila Alinny Fernandes de Souza, de 16 anos, e Ana Beatriz Fernandes de Freitas, de 19, saíram da casa onde moravam, na cidade de Bom Jesus, no dia 30 de dezembro de 2025, sem informar para onde iam, e nunca mais retornaram. Os corpos foram localizados na terça-feira (3) e reconhecidos pela própria mãe das jovens.





Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram executadas. Os corpos foram recolhidos e encaminhados à Polícia Científica para a realização de exames periciais e confirmação formal por meio de testes genéticos. A mãe das jovens confirmou que se trata das filhas e lamentou a perda: “A mais nova não merecia morrer”.





A investigação apura as circunstâncias do crime e trabalha com diferentes linhas, entre elas a suspeita, ainda não validada oficialmente, de que as jovens possam ter sido mortas após publicarem vídeos em redes sociais que fariam referência a uma facção criminosa. A possível motivação, no entanto, ainda não foi confirmada pela polícia.









Prisões e apreensões



Na semana anterior à localização dos corpos, quatro pessoas foram presas durante uma operação que investigava o desaparecimento das irmãs. A ação ocorreu no dia 29 de janeiro, no município de Extremoz, na Grande Natal. Durante diligências na residência de um dos suspeitos, os policiais encontraram um aparelho celular que pertencia a uma das jovens.

De acordo com a Polícia Civil, a verificação do IMEI — identificação única do aparelho — confirmou que o telefone era de uma das vítimas. Questionado, o suspeito alegou que possuía um celular com características semelhantes e afirmou tê-lo comprado em uma feira livre no bairro Nova Natal, na Zona Norte de Natal.









Além do celular, a polícia apreendeu um veículo Volkswagen Tera, de cor vermelha, com sinais de adulteração e ligação com outros crimes graves investigados na região. Também foram encontradas uma arma de fogo dentro do veículo e uma mochila contendo mais três armas, carregadores e munições.









Investigação em andamento





A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação e que novas informações só serão divulgadas após a conclusão dos laudos periciais. Os quatro suspeitos permanecem à disposição da Justiça.





Enquanto a apuração continua, a família enfrenta o luto pela perda das duas filhas. O caso chocou a população local e reacende o debate sobre a violência contra jovens no estado.





VEJA VÍDEO (CENAS FORTES) - VIA PORTAL CM7