sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026

Sobral abre 117 vagas de emprego em diversas áreas; há oportunidades para PCDs

Foram divulgadas 117 vagas de emprego para diferentes ocupações, contemplando áreas administrativas, comércio, construção civil, indústria, serviços e vendas. Também há 31 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs), reforçando a inclusão no mercado de trabalho.

As oportunidades atendem a profissionais com diferentes níveis de escolaridade e experiência, ampliando as chances para quem deseja conquistar uma colocação ou retornar ao mercado.

🔎 Vagas disponíveis – Ampla concorrência

  • Agente de vendas de serviços – 01

  • Armador de estrutura de concreto – 20

  • Assessor de microcrédito – 01

  • Assistente administrativo – 01

  • Atendente de telemarketing – 01

  • Atendente do setor de frios e laticínios – 01

  • Auxiliar administrativo – 01

  • Auxiliar contábil – 01

  • Auxiliar de escrituração fiscal – 01

  • Auxiliar de topógrafo – 01

  • Auxiliar nos serviços de alimentação – 01

  • Bobinador – eletricista – 01

  • Camareira de hotel – 01

  • Carpinteiro – 25

  • Consultor de vendas – 01

  • Eletricista auxiliar – 01

  • Eletricista de instalações de prédios – 01

  • Empregado doméstico arrumador – 01

  • Gerente administrativo – 01

  • Lavador de carros – 01

  • Lubrificador de veículos automotores – 01

  • Marceneiro – 01

  • Marceneiro de móveis – 01

  • Mecânico de automóvel – 01

  • Montador de móveis de madeira – 01

  • Motofretista – 02

  • Pedreiro – 30

  • Representante comercial autônomo – 05

  • Revisor de tecidos acabados – 01

  • Salgadeiro – 01

  • Soldador – 01

  • Supervisor comercial – 02

  • Vendedor de comércio varejista – 01

  • Vendedor interno – 01

  • Vendedor porta a porta – 04

  • Vendedor pracista – 01

➡️ Total de vagas: 117

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs)

  • Armador de estrutura de concreto – 01

  • Auxiliar de linha de produção – 30

➡️ Total de vagas PCDs: 31

📝 Fique atento

Os interessados devem procurar os canais oficiais de intermediação de mão de obra do município para obter informações sobre critérios, documentação necessária e encaminhamento para as vagas.

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

