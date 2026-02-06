Sobral abre 117 vagas de emprego em diversas áreas; há oportunidades para PCDs

Foram divulgadas 117 vagas de emprego para diferentes ocupações, contemplando áreas administrativas, comércio, construção civil, indústria, serviços e vendas. Também há 31 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs), reforçando a inclusão no mercado de trabalho.
As oportunidades atendem a profissionais com diferentes níveis de escolaridade e experiência, ampliando as chances para quem deseja conquistar uma colocação ou retornar ao mercado.
🔎 Vagas disponíveis – Ampla concorrência
-
Agente de vendas de serviços – 01
-
Armador de estrutura de concreto – 20
-
Assessor de microcrédito – 01
-
Assistente administrativo – 01
-
Atendente de telemarketing – 01
-
Atendente do setor de frios e laticínios – 01
-
Auxiliar administrativo – 01
-
Auxiliar contábil – 01
-
Auxiliar de escrituração fiscal – 01
-
Auxiliar de topógrafo – 01
-
Auxiliar nos serviços de alimentação – 01
-
Bobinador – eletricista – 01
-
Camareira de hotel – 01
-
Carpinteiro – 25
-
Consultor de vendas – 01
-
Eletricista auxiliar – 01
-
Eletricista de instalações de prédios – 01
-
Empregado doméstico arrumador – 01
-
Gerente administrativo – 01
-
Lavador de carros – 01
-
Lubrificador de veículos automotores – 01
-
Marceneiro – 01
-
Marceneiro de móveis – 01
-
Mecânico de automóvel – 01
-
Montador de móveis de madeira – 01
-
Motofretista – 02
-
Pedreiro – 30
-
Representante comercial autônomo – 05
-
Revisor de tecidos acabados – 01
-
Salgadeiro – 01
-
Soldador – 01
-
Supervisor comercial – 02
-
Vendedor de comércio varejista – 01
-
Vendedor interno – 01
-
Vendedor porta a porta – 04
-
Vendedor pracista – 01
➡️ Total de vagas: 117
♿ Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs)
-
Armador de estrutura de concreto – 01
-
Auxiliar de linha de produção – 30
➡️ Total de vagas PCDs: 31
📝 Fique atento
Os interessados devem procurar os canais oficiais de intermediação de mão de obra do município para obter informações sobre critérios, documentação necessária e encaminhamento para as vagas.
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
