Sobral abre 117 vagas de emprego em diversas áreas; há oportunidades para PCDs

Foram divulgadas 117 vagas de emprego para diferentes ocupações, contemplando áreas administrativas, comércio, construção civil, indústria, serviços e vendas. Também há 31 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs), reforçando a inclusão no mercado de trabalho.

As oportunidades atendem a profissionais com diferentes níveis de escolaridade e experiência, ampliando as chances para quem deseja conquistar uma colocação ou retornar ao mercado.

🔎 Vagas disponíveis – Ampla concorrência

Agente de vendas de serviços – 01

Armador de estrutura de concreto – 20

Assessor de microcrédito – 01

Assistente administrativo – 01

Atendente de telemarketing – 01

Atendente do setor de frios e laticínios – 01

Auxiliar administrativo – 01

Auxiliar contábil – 01

Auxiliar de escrituração fiscal – 01

Auxiliar de topógrafo – 01

Auxiliar nos serviços de alimentação – 01

Bobinador – eletricista – 01

Camareira de hotel – 01

Carpinteiro – 25

Consultor de vendas – 01

Eletricista auxiliar – 01

Eletricista de instalações de prédios – 01

Empregado doméstico arrumador – 01

Gerente administrativo – 01

Lavador de carros – 01

Lubrificador de veículos automotores – 01

Marceneiro – 01

Marceneiro de móveis – 01

Mecânico de automóvel – 01

Montador de móveis de madeira – 01

Motofretista – 02

Pedreiro – 30

Representante comercial autônomo – 05

Revisor de tecidos acabados – 01

Salgadeiro – 01

Soldador – 01

Supervisor comercial – 02

Vendedor de comércio varejista – 01

Vendedor interno – 01

Vendedor porta a porta – 04

Vendedor pracista – 01

➡️ Total de vagas: 117

♿ Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs)

Armador de estrutura de concreto – 01

Auxiliar de linha de produção – 30

➡️ Total de vagas PCDs: 31

📝 Fique atento

Os interessados devem procurar os canais oficiais de intermediação de mão de obra do município para obter informações sobre critérios, documentação necessária e encaminhamento para as vagas.

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis