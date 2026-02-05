Polícia Civil desarticula esquema criminoso ligado ao jogo do bicho no Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) realizou, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (05), a operação "Jogo Sujo", que resultou na prisão de seis pessoas suspeitas de envolvimento em um esquema criminoso relacionado à exploração ilegal de jogos do bicho. As capturas ocorreram nos municípios de Quixeramobim, Pedra Branca e Fortaleza.





Segundo informações da Polícia Civil, cerca de 30 policiais civis cumpriram mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Cinco suspeitos foram presos durante a ofensiva. O sexto investigado teve o mandado cumprido dentro de uma unidade prisional, onde já se encontrava após ser preso na quarta-feira (04), por uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE).





Durante a operação, os agentes apreenderam dinheiro em espécie, veículos de luxo, uma espingarda, uma pistola, munições e outros materiais. A Polícia Civil também solicitou à Justiça o bloqueio de bens vinculados aos investigados.





As investigações apontam que o grupo atuava de forma estruturada, promovendo a coerção de cambistas, operadores e comerciantes ligados a apostas e jogos. O objetivo, segundo a apuração policial, seria forçar a migração ou adesão a plataformas controladas pela organização criminosa.





Ainda conforme a Polícia Civil, as ações ocorriam por meio de ameaças e intimidações presenciais e remotas, além de discursos de imposição de controle atribuídos a integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Com base nas provas reunidas, a corporação representou pela prisão preventiva dos investigados pelo crime de extorsão.





Durante o cumprimento dos mandados nesta quinta, um dos suspeitos capturados também foi autuado em flagrante por estar em posse de materiais ilícitos. A Polícia Civil do Ceará informou que as investigações continuam, com o objetivo de identificar outros envolvidos e desarticular completamente o esquema criminoso.





Fonte: CN7