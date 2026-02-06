Bandidos botam terror em Sobral: homem é executado a tiros próximo à Santa Casa

Um homicídio foi registrado na noite desta sexta-feira, 6 de fevereiro, nas proximidades do Hemocentro e da Santa Casa de Misericórdia, no bairro Santa Casa. Um homem foi morto após ser atingido por vários disparos de arma de fogo, por volta das 22h.





De acordo com as primeiras informações, a vítima usava tornozeleira eletrônica e foi surpreendida pelos atiradores. Mesmo após ser baleado diversas vezes, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.





A Polícia Militar foi acionada e rapidamente se deslocou até a área, realizando o isolamento da cena do crime para os trabalhos da perícia. O corpo foi removido pelo núcleo da Perícia Forense, e o caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.





O crime reforça o clima de medo e insegurança que vem tomando conta da cidade. Bandidos continuam botando terror em Sobral, com ações violentas ocorrendo em diferentes bairros, inclusive em áreas próximas a unidades de saúde, o que gera ainda mais preocupação entre moradores e profissionais que circulam pela região.





A população cobra respostas rápidas e mais segurança, enquanto a polícia trabalha para identificar a autoria e a motivação do homicídio. Até o momento, ninguém foi preso.



