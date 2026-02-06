TERROR EM SOBRAL: BANDIDOS ROUBAM MULHERES NA ESTRADA DAS “MERRECAS”

Duas mulheres que trafegavam em uma motocicleta foram vítimas de um assalto violento na manhã desta sexta-feira, dia 6, por volta das 9h, na estrada das “Merrecas”, localizada na zona rural de Sobral.





De acordo com informações repassadas por moradores da região, as vítimas foram surpreendidas por dois homens armados com pistolas, que também estavam em uma motocicleta. Durante a abordagem, os criminosos teriam agido com extrema violência psicológica, humilhando as mulheres antes de subtrair dois aparelhos celulares.





Após o roubo, os assaltantes fugiram em rumo ignorado, deixando as vítimas em estado de choque. Até o momento, não há informações sobre prisões.





Moradores da comunidade relatam medo constante e denunciam a falta de patrulhamento policial na região. Segundo eles, a população da zona rural estaria vivendo em situação de abandono, “à própria sorte”, sem presença efetiva das forças de segurança.





O caso reforça o sentimento de insegurança entre os moradores da área rural de Sobral, que cobram ações urgentes das autoridades para reforçar o policiamento e coibir a ação de criminosos na região.





A Polícia deve investigar o caso.