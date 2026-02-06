TERR0R EM FORQUILHA: tiroteio deixa uma pessoa morta e outra ferida na tarde desta sexta-feira, dia 6

Um grave fato de violência foi registrado na tarde desta sexta-feira, em Forquilha, município da Região Norte do Ceará. De acordo com informações, disparos de arma de fogo foram ouvidos nas proximidades do Fórum da cidade.





Relatos iniciais apontam que, após os tiros, uma pessoa ficou baleada ao solo, gerando pânico entre moradores e pessoas que estavam na área no momento da ocorrência.





Ainda segundo informações, uma mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local, enquanto um homem teria sido atingido e socorrido, sendo encaminhado para uma unidade de saúde. O estado de saúde da vítima socorrida não foi divulgado até o momento.

Viaturas policiais foram acionadas e estiveram no local para isolar a área e iniciar os primeiros levantamentos. O caso deverá ser investigado pelas forças de segurança, que irão apurar a motivação e as circunstâncias do crime.





Até o fechamento desta matéria, não havia confirmação oficial das autoridades sobre a identidade das vítimas nem sobre prisões relacionadas ao caso. A população aguarda esclarecimentos por parte dos órgãos de segurança pública.