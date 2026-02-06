Sem espaço para atender: delegacia de Sobral sofre com amontoado de motos apreendidas

Usuários dos serviços diários da Delegacia Municipal de Sobral têm manifestado insatisfação diante da falta de espaço físico nas dependências da unidade policial. Segundo relatos, a situação tem dificultado a locomoção de cidadãos que procuram o local para registrar boletins de ocorrência, visitar presos ou acompanhar pessoas detidas.





O problema estaria relacionado, principalmente, ao grande número de motocicletas apreendidas que se encontram acumuladas no interior e nas áreas de circulação da delegacia. O amontoado de veículos compromete não apenas o atendimento ao público, mas também o trabalho dos próprios policiais, que enfrentam dificuldades para conduzir pessoas detidas e realizar procedimentos de rotina.





A superlotação do espaço tem gerado transtornos diários e levantado preocupações quanto à segurança, acessibilidade e eficiência dos serviços prestados à população sobralense. Frequentadores da delegacia afirmam que a situação vem se agravando com o passar do tempo, sem que medidas efetivas sejam adotadas.





Diante do cenário, a população faz um apelo ao Governo do Estado do Ceará, especialmente ao governador, para que providências urgentes sejam tomadas com o objetivo de reorganizar o espaço, remover os veículos apreendidos e garantir melhores condições de atendimento e trabalho na Delegacia Municipal de Sobral.