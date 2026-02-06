Confronto com a PM deixa cinco mortos e frustra ataque criminoso no interior do Ceará

Um confronto entre policiais militares e suspeitos terminou com a morte de cinco homens na madrugada desta sexta-feira (6), em Monsenhor Tabosa, nos Sertões de Crateús. Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o grupo planejava um ataque no município de Independência, contra mebros de grupo criminoso rival. A ação foi descoberta após a abordagem de um veículo que havia transportado os suspeitos de Guaraciaba do Norte para Monsenhor Tabosa.





A interceptação do carro ocorreu na comunidade de Cruzetinha, zona rural de Monsenhor Tabosa, quando o motorista retornava para Guaraciaba do Norte. Ao ser questionado sobre o deslocamento, o condutor confessou ter feito o transporte dos suspeitos e indicou o endereço onde eles teriam sido deixados. Com base nas informações, equipes da PM foram até o imóvel, localizado no bairro Massapê, onde, conforme a corporação, foram recebidas a tiros por indivíduos que estavam na parte externa da residência. Houve troca de tiros, e cinco suspeitos foram baleados. Eles chegaram a ser socorridos com vida ao hospital do município, mas não resistiram.





Com o grupo, os policiais apreenderam cinco revólveres, um artefato explosivo, munições deflagradas e intactas, além de uma motocicleta.





Fonte: CN7