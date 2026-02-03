CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

terça-feira, 3 de fevereiro de 2026

CPMI do INSS aprofunda investigação e vota quebra de sigilos de Lulinha

Assim que reabriu o ano legislativo, ontem (2), a CPMI que apura a ladroagem no INSS recebeu mais de 40 pedidos nos primeiros minutos de funcionamento. Nada menos do que doze são assinados pelo relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), como, por exemplo, aquele que quebra de sigilo bancário e fiscal de Fabio Luís Lula da Silva, filho do presidente da República, com ligação nebulosa a Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, apontado como líder da bandalheira.


Lulinha entrou na mira da CPMI ainda no ano passado, após a bancada de esquerda se mobilizar para impedir sua convocação.


Ainda em dezembro, nos estertores do ano Legislativo anterior, o relator Alfredo Gaspar reiterou a intenção de a CPMI votar novamente a convocação de Lulinha para depor


A CPMI também quer avançar sobre a família de Daniel Vorcaro, dono do enrolado Banco Master e protagonista de mais um escândalo.


A CPMI retoma as oitivas na quinta (5), com depoimentos de Vorcaro, Maurício Camisotti (Total Health) e Gilberto Waller Junior (INSS).

Fonte: Diário do Poder

