ATENÇÃO! WhatsApp deixa de funcionar em 30 celulares a partir de fevereiro

O WhatsApp, aplicativo de mensagens mais usado no Brasil, deixou de oferecer suporte para cerca de 30 modelos de smartphones que já não atendem aos requisitos mínimos exigidos pela plataforma.





Embora a medida costume gerar preocupação, ela faz parte de uma política recorrente do aplicativo, que periodicamente revisa quais sistemas operacionais ainda conseguem acompanhar as atualizações de segurança e desempenho. Para quem depende do WhatsApp no dia a dia, entender o que muda é essencial para evitar transtornos.









Quais celulares perdem acesso ao WhatsApp e por quê





Segundo informações do próprio WhatsApp, os aparelhos afetados utilizam versões antigas de sistema operacional que não recebem mais atualizações dos fabricantes. Com isso, o aplicativo deixa de funcionar completamente: não é possível abrir o app, enviar mensagens ou receber conteúdos.





A decisão leva em conta fatores como segurança digital, estabilidade do aplicativo e a capacidade de suportar novos recursos. Celulares com softwares desatualizados ficam mais vulneráveis a falhas, lentidão e até ataques virtuais, o que representa risco para os dados dos usuários.





Entre os modelos que deixam de ter acesso estão aparelhos lançados há mais de uma década, como Samsung Galaxy S3, S4 e S5; Motorola Moto G e Moto E de primeira geração; LG Optimus L3, L5 e L7; além de iPhones das linhas 5, 5c, 5s, 6 e 6 Plus. Também entram na lista modelos antigos da Sony, Huawei e HTC.





Atualmente, o WhatsApp exige Android 5.0 ou superior e iOS 15.1 ou versões mais recentes. Antes do bloqueio definitivo, o aplicativo costuma enviar notificações aos usuários avisando sobre o fim do suporte, com meses de antecedência.





Para quem possui um dos celulares afetados, a principal orientação é verificar se ainda existe atualização disponível. Caso contrário, será necessário transferir o backup das conversas para um aparelho compatível.



