Um morto e outro ferido a bala em ataque na localidade de Jaburuna, em Sobral

Duas pessoas foram baleadas em uma borracharia de um posto de combustível conhecido como “Posto 44”, na localidade de Jaburuna, às margens da BR-222, na saída de Sobral para o distrito de Jaibaras. O crime aconteceu no final da manhã desta quinta-feira, dia 19.





De acordo com informações preliminares, um homem que vestia camisa vermelha e possuía uma tatuagem na perna foi o primeiro a ser atingido pelos disparos. A segunda vítima, que usava camisa branca, caiu dentro de uma borracharia próxima ao local, onde foram observadas diversas marcas de tiros.





Ainda segundo as primeiras informações, uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A outra foi socorrida e encaminhada em estado grave para o Hospital Santa Casa, onde recebe atendimento médico.





Este caso já é o 16º homicídio doloso registrado em Sobral, aumentando a preocupação com a violência na região.





Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas e já realizam os procedimentos legais, incluindo o isolamento da área e o início das investigações para apurar a autoria e motivação do crime.



