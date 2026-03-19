Federação União Progressista define comando no Ceará e projeta fortalecimento político no estado

Uma articulação política envolvendo a Federação União Progressista ganhou novos contornos no Ceará, com a definição de sua liderança estadual e projeções estratégicas para os próximos pleitos eleitorais.





De acordo com informações divulgadas em rede social, o presidente da federação, Ciro Nogueira, anunciou que o deputado federal Moses Rodrigues assumirá a presidência da sigla no estado. A movimentação consolida uma reestruturação interna com foco no fortalecimento da base política e ampliação da representatividade da federação no Ceará.





Ainda segundo a publicação, a Federação União Progressista deverá apoiar a reeleição do atual governador Elmano de Freitas, indicando uma possível aliança institucional no cenário político estadual. Além disso, há previsão de que o grupo político articule uma candidatura ao Senado, tendo Moses Rodrigues como um dos nomes cotados.





No campo eleitoral, o compromisso assumido pela nova liderança inclui a formação de uma bancada robusta na Câmara dos Deputados. A meta estabelecida é a eleição de pelo menos cinco deputados federais, contando com o apoio de importantes lideranças políticas, entre elas Moses Rodrigues Filho, Fernanda Pessoa e AJ Albuquerque.





O movimento também sinaliza a possibilidade de filiação de outros nomes relevantes da política cearense, como Mauro Benevides Filho, André Figueiredo e a vice-governadora Jade Romero, o que pode ampliar significativamente o alcance e a influência da federação no estado.





A reorganização partidária ocorre em um momento estratégico, diante da proximidade das articulações eleitorais, e reforça a tendência de formação de blocos políticos mais amplos, com foco em governabilidade e competitividade nas urnas.